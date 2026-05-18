会社から通勤手当を支給されているにもかかわらず、自転車通勤をしている人を見かけたことがあるかもしれません。このことが会社に知られた場合、通勤手当の不正受給として処分を受けるのか、疑問に感じる人もいるでしょう。 本記事では、通勤手当を支給されているにもかかわらず自転車通勤をした場合の全額返金の必要性について解説します。また、自転車通勤の場合の通勤手当の支給についても紹介するため、参考にしてみて