『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』シリーズのピーター・ジャクソン監督が、新作映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』でアンディ・サーキスに監督を託した理由を語った。 本作は『ロード・オブ・ザ・リング』（2001）より以前の時代を舞台に、アラゴルンを中心としたゴラムの捜索を描く冒険物語。アンディ・サーキスは監督とゴ