ロバート・ダウニー・Jr.主演『シャーロック・ホームズ』シリーズ第3作について、ガイ・リッチー監督も前向きな姿勢を示している。ダウニー・Jr.演じるシャーロック・ホームズ、ジュード・ロウ演じるジョン・ワトソンの名コンビが帰ってくる日は、果たして訪れるのか。 リッチーが監督した『シャーロック・ホームズ』（2009）、『シャーロ