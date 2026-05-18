メンタル不調の社員が出やすい職場と不正が起きやすい現場には、共通点がある。それは「矛盾した命令」の常態化だ。新刊『残念なリーダーにならないためのマネジメント50の心理法則』（日本実業出版社）より、その危険性を紹介する――。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■部下の本音を引き出せない上司のクセメンバーとのコミュニケーションに悩むリーダーは少なくありません。