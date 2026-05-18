仕事の効率をアップする食べ物は何か。書評家の印南敦史さんは「作業中にデスクサイドに置いている食べ物がある。作業に集中しすぎて頭が疲れてきたときなど、午前中、昼食前、夕方と、3回くらいに分けて食べると疲れた頭にちょうどいい」という――。※本稿は、印南敦史『先のばしをなくす朝の習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Oleg Opryshko※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Oleg Opry