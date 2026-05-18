◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）観衆３０５５全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。第３試合の「ＨＡＶＯＣｖｓ北斗軍」６人タッグマッチでＨＡＶＯＣのザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎と「北斗軍」大森北斗、他花師、