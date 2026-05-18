「ミス ディオール」から、花々が優しく香る新しいハンドクリームとボディクリームが登場♡2026年5月20日（水）より一部店舗・公式オンライン・ブティックにて先行発売、5月29日（金）から全国発売されます。センティフォリア ローズ ウォーター※1を配合したフォーミュラと、やわらかなピンクカラーの洗練されたデザインで、毎日のケアタイムをより優雅に彩る新ビュー