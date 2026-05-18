能登半島地震後の大規模火災で約２４０棟、約４万９０００平方メートルが焼失した石川県輪島市の朝市通り周辺で、再建に向けた動きが本格化している。昨年４月に公費解体が完了し、今年３月下旬にようやく道路などのインフラ工事が始まった。仮設商店街の整備に向けた計画が一歩ずつ進む一方で、建設業者や担い手の不足などの課題も浮かび上がっている。（宮本悠希、成島翼）「工事が始まったとはいえ、まだまだ寂しい風景だね