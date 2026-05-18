◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権最終日（2026年5月17日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）首位と4打差の11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は5バーディー、7ボギーの72で回り、通算イーブンパーで26位だった。21年マスターズ以来のメジャー2勝目はならなかった。52位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は68え回り1オーバーで35位。48位から出た比嘉一貴（30＝フリー）は75をたたき7オ