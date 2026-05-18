ミラノの歴史的建造物から着想を得た「アイボリー」採用！ステランティス ジャパンは2026年5月14日、アルファ ロメオのコンパクトSUV「ジュニア」をベースとした80台の限定車「ジュニア イブリダ アヴォリオ クラシコ（JUNIOR Ibrida Avorio Classico）」を発表し、同日より全国の正規ディーラーにて発売を開始しました。ベースとなる「ジュニア イブリダ」は、洗練されたイタリアンデザインと先進のハイブリッド技術を融合し