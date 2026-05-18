NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月19日放送の第37話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が悩みを分かち合い、解決策を探る。 参考：『風、薫る』とあわせて観たい看護師ドラマ3選『ナースのお仕事』『Ns'あおい』など 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが千佳子（仲間由紀恵）と向き合うためのヒン