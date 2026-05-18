私はリョウコ（35歳）。小学生と幼稚園児の娘がいます。私は3人きょうだいの一番上で、結婚してからも実家のすぐ近くで暮らしてきました。数年前に父が亡くなり、実家では60代の母がひとり暮らし。私がそばを離れるわけにはいかないので、転勤になった夫には単身赴任をしてもらっています。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職して働いています。なかなか弟が帰省しないので、母は寂しがっ