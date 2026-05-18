＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今年のプロゴルファー世界一を決めるメジャーは、最終ラウンドが終了した。【動画】完璧なライン読み松山英樹、イーグル奪取の瞬間2打差の2位からスタートしたイングランドの31歳、アーロン・ライが、9番のイーグルや、後半の4バーディなど「65」をマーク。トータル9アンダーまで伸ばし、逆転でメジャー初優勝を挙げた。ツアーでは2024年の