＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞首位タイから出た桑木志帆が「67」と伸ばし、今季初優勝を果たした。昨季は31試合に出て、プレーオフで敗れた「ソニー日本女子プロ選手権」など2位は3度、トップ10入りは15度を数えた。予選落ちは1度だけ。抜群の安定感を誇ったが、優勝には届かなかった。【写真】全然違う！桑木志帆のビフォーアフター「今年と違うのは自信が