＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞怒とうの追い上げも、あと一歩及ばなかった。それでも山下美夢有は、改めてその強さを見せつける一日を過ごした。「伸ばしたいという思いがあったので、1つでも…という気持ちでやってました」。その結果が1イーグル・7バーディ・3ボギーで今季自己ベストの「64」。16位から3位まで順位を上げてフィニッシュした。〈連続写真〉