＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞発火地点は3番パー4の2打目だった。ピンまで75ヤード。58度のウェッジで放った鈴木愛のショットは完璧だった。ワンバウンドでカップイン。「やった！」と思った次の瞬間、事態は暗転した。あろうことかボールが飛び出てきて、グリーン手前のエッジまで戻ってしまったのだ。【写真】このとき19歳！プロテスト合格時の鈴木愛「ふ