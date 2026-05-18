子ザルのパンチくんで話題となっている千葉県市川市の動物園のサル山にきのう（17日）、着ぐるみを着て入った男と、その様子を撮影していた男が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）と、ニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）です。2人はきのう午前11時ごろ、市川市立動植物園の立ち入りが禁止されているサル山に入り、園の職員の業務を妨害した疑いがもたれてい