山口馬木也が、きょう18日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の第5話を前にコメントを寄せた。与党民政党幹事長の政策秘書・雫石誠を演じる山口は、同作について「私たちの話なんですよ」と語り、物語のテーマである「迷ったら、明るい方へ」がドラマ全体の魅力になっていると明かす。山口馬木也○撮影現場は「とても和気あいあい」与党民政党幹事長・鷹臣(坂東彌十郎)の政策秘書・雫石は、