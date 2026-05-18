【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『うしろの正面カムイさん』＜原作：えろき／作画：コノシロしんこ（小学館「マンガワン」連載中）＞の放送が2026年7月より開始されることが決定し、本作のOPテーマが解禁となった。＜ORCALANDからのコメント＞ORCALAND初となるアニメタイアップ！素晴らしい機会に一念発起して産んだ曲原作ファンの方々も悔しいけど…良いと感じちゃう…となる様に様々な要素を挿入しましたこの作