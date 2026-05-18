メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠が、開幕から4連勝のストレートで名人戦4連覇を果たしました。 藤井聡太六冠に糸谷哲郎九段が初挑戦した今期の名人戦七番勝負は、16日と17日に大阪府高槻市で第4局が行われました。 開幕3連勝の藤井六冠は第4局も終始安定した指し回しで糸谷九段の挑戦を退け、開幕からのストレート勝ちで名人戦4連覇を飾りました。 藤井六冠が子ど