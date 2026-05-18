俳優の観月ありささん（49）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の小泉今日子さん（60）との2ショットを披露した。「キョンちゃんありがとう」観月さんは、「小泉今日子さんの還暦ライブ『KK60 コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と報告し、小泉さんと笑顔で寄り添うショットを投稿した。観月さんは、「ステージ構成や衣装も素晴らしく 昔から知っているキョンキョンの名曲の数々も聴けて感動の