タイガー・ウッズほどの超一流プレーヤーでも起こり得る両手問題とは 力むとタイガーでも左前腕の回外が甘くなる 面白い、と言っては何ですが、タイガー・ウッズほどの超一流プレーヤーでも両手問題でミスをします。 彼に限らず、プロは時たまドライバーで右にプッシュアウトすることがあります。これは緊張や不安によって力みが生じるから。左前腕が内側に回って回外が甘