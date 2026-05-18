入学してからの「困りごと」とおうちサポート【授業中の立ち歩き・授業に集中できない】 困りごと【座っているだけで〇？】 小学校の授業は、だいたいの学校が１コマ45分間。１年生のうちは、４時間授業か５時間授業というところがほとんどではないでしょうか。学年があがるごとに６時間授業が増えていきます。その間、ずっと集中していられる子は少ないかもしれません。１年生の授業風景を見ると、先生の話を一生懸命