ブチってどんな毛色？ 毛色の組み合わせは基本的に３種類 白い毛（S 遺伝子）ともう１色の毛が見られる毛色です。色の組み合わせによって呼び方が異なり、黒と白は「黒白ブチ（黒ブチ）」、茶キジと白は「茶白ブチ（茶ブチ）」、黒キジと白は「キジブチ」と呼ばれて区別されています。茶キジと黒キジには、しっぽにもしま模様が見られることが多いです。 ブチは英語で「バイカラー」といい、海外生まれの猫にはブル