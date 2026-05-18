日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3028（-57.0-1.85%） ホンダ1386（-44-3.08%） 三菱ＵＦＪ2991（+62+2.12%） みずほＦＧ6899（-13-0.19%） 三井住友ＦＧ5780（+78+1.37%） 東京海上7639（+71+0.94%） ＮＴＴ152（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2715（-9-0.33%） ソフトバンク224（-1.0-0.44%） 伊藤忠2066（+7+0.34%）