【本日の見通し】ドル高継続見込み、ドル円は介入警戒感が上値を抑えるか ドル高の流れが優勢。ドル円は介入警戒感が広がるものの、ドル主導での動きとなっており、じりじりとしたドル高が続いている。先週の米物価統計が軒並み予想を上回った。注目度の高い消費者物価指数(CPI)の強さに加え、先行性のある生産者物価指数(PPI)が予想を大きく上回りサプライズな水準まで伸びが強まったことなどが、米国の年内利上げ期待