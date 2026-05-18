東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.74高値158.84安値158.30 159.49ハイブレイク 159.17抵抗2 158.95抵抗1 158.63ピボット 158.41支持1 158.09支持2 157.87ローブレイク ユーロドル 終値1.1625高値1.1674安値1.1617 1.1717ハイブレイク 1.1696抵抗2 1.1660抵抗1 1.1639ピボット 1.1603支持1 1.1582支持2 1.1546ロ&#12