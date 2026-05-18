陸上の静岡県高校総体が２２日にエコパで開幕する。西部総体男子５０００メートル競歩で２１分５秒１８の大会新をマークした伊藤悠真（浜松西２年）が出場する。昨年の自己ベスト（２３分２４秒１０）を、２分以上更新した期待のウォーカーが、初の県制覇を狙う。１８３センチの長身を生かしたストライドが持ち味。２歳から始めた競泳に打ち込んだが、中３時に出場した駅伝で陸上に興味を持った。「実は水泳にも飽きていた」。