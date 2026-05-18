◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権最終日（１７日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）４打差１１位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギーの７２で回り通算イーブンパーの２６位で大会を終えた。５２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、１オーバー３５位。４８位からスター