元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１８日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう、玉川さん取材のためにお休みです」と理由を告知し「明日は来ます」と予告していた。