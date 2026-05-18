流行りのシールを知らないだけで、ここまで話が大きくなるとは…。「持ってないといじめられる」なんて言葉を使うあたり、このママ友のやり方はちょっと気になりますよね。断ったときにママ友のまさかの反応とは！？>>【まんが】シールブームに振り回されて(ウーマンエキサイト編集部)