テレビ東京の相内優香アナウンサー（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。第1子女児の出産発表後初となる投稿で、赤ちゃんを抱きながら笑顔を浮かべる姿を公開した。「麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展『POP DOG―シュバルツ的歩き方』へ」と、フリーアナウンサーの北村まあさの個展を訪れたことを報告。「WBSで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウ