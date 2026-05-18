スキンケアブランド「STEAMCREAM（スチームクリーム）」は、2026年5月13日から、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した限定デザイン缶2種を数量限定で順次販売しています。物語の魅力が詰まった限定デザインSTEAMCREAM（スチームクリーム）は、これひとつで顔・からだ・髪まで全身をうるおすことができる保湿クリーム。タつかない軽やかなテクスチャで、すーっと肌になじむので、季節を問わず頼れる使用感が特