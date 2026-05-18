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○経済統計・イベントなど １０：３０日・５年物利付国債の入札 １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・固定資産投資 １１：００中・不動産開発投資 ２３：００米・ＮＡＨＢ（全米住宅建設業者協会）住宅市場指数 ※Ｇ７（主要７カ国）財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで） ○決算発表・新規上場など 決算発表：イチケン，芝浦機，ＧＭＢ 出所：MINKABU PRESS