１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７４銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円５４銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領が１４日の米ＦＯＸニュースの番組インタビューでイランに対して「これ以上我慢するつもりはない」と述べたほか、１５日には一部で「イランのア