１８日の東京株式市場は日経平均株価が買い先行で始まるも上値は重そうだ。前週末に終値で１２００円あまりの急落に見舞われたが、きょうは目先値ごろ感からの買いが予想されるなか、６万１０００円台での往来を想定。前週末の欧州株市場は独ＤＡＸが２％安に売られたのをはじめ主要国の株価が総じて深押しを余儀なくされた。イラン情勢は依然として戦闘終結に向けた交渉が進展せず、原油市況の高騰などが投資家の気勢を削いでい