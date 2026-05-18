昨夜（17日）、岡山県笠岡市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 【現場付近の地図】性別不明の遺体笠岡市で住宅1棟を全焼遺体は住人の84歳の女性か【岡山】 木造2階建ての住宅を全焼 警察によりますと、きのう午後7時半ごろ、笠岡市西大島の小野多美子さん（84）の住宅から火が出ているのを近所の男性（79）が見つけ119番通報しました。火は約3時間後に消防により消し止めら