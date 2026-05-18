料理人が本当に驚くのは、派手な一皿とは限らない。自身も料亭を営む笠原将弘氏の心をつかんだのは、博多の人気店で締めに出てきた一見シンプルな塩むすびだった。だが、そのおいしさ以上に目を奪ったものがある。職人の技と美意識は、料理そのものだけでなく、その手にも表れるのだ。※本稿は、料亭「賛否両論」オーナー兼料理人の笠原将弘『うまい旅 笠原将弘のあちこち出張日記』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。人