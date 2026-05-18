1位は圧倒的高収入！2500万円超！今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代・従業員100人未満】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。従業員数が100人以上の企業は除外した。本連載でお届けしている年収ランキングシリーズでは通常、単体ベースの従業員が少ない会社は除外しているが、今回はあえて100人未満の企業を対象にし