Netflixで配信中の『地獄へ堕ちるわよ』が好評だ。モデルとなったのは、一時代を築いた占い師・細木数子。すでに亡くなり、「過去の人」という印象も強い人物だが、このドラマは現代の視聴者にもリアリティをもって受け入れられている。なぜ“古いはずの成功物語”が、いま再び支持されるのか。本作の構造から、その理由を読み解いてみたい。（フリーライター、鎌田和歌）戦後の成り上がり人生が現代で支持される理由4月27日から