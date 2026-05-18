試合後のウェンブリー・スタジアムで、ジョゼップ・グアルディオラ監督はしばらく周囲を見渡していた。歓喜する選手たち。少しずつ空席が増えていくスタンド。FAカップを手にしたばかりの監督に向けられるカメラ。そこには、いつものように大げさな感情を見せないペップがいた。だが、その表情を人々は見逃そうとしなかった。これが、マンチェスター・シティの監督として最後のウェンブリーになるのではないか。そんな視線が