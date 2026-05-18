仏RFIの中国語版サイトによると、多くの人が21世紀は米中間の競争によって主導されると予測する中、米戦略予測専門家のパラグ・カンナ氏は「未来の世界を主導するのは中国でも米国でもない」との認識を示した。人工知能（AI）を活用した地理空間予測分析プラットフォーム「AlphaGeo」の創業者兼最高経営責任者（CEO）であるパラグ・カンナ氏はこのほど、レクスプレスのインタビューで、ホルムズ海峡のような特定の戦略的領域におけ