世界三大自動車レースの一つ、第110回インディアナポリス500マイル（インディ500）は17日（日本時間18日）、米インディアナ州インディアナポリスのインディアナポリス・モータースピードウエーで予選が行われ、佐藤琢磨（49＝ホンダ）は13番手で24日（同25日）の決勝に進んだ。予選は16日（同17日）の初日が悪天候で順延され、短縮フォーマットにより一日でスケジュールを消化した。昨季までと同じくレイホール・レターマン