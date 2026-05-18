あなたは本当に適切にAIを使い、子どものためになる使い方を教えられるだろうか？AIリテラシーの第一人者である札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授の安井政樹さんは、著書『「考える力」と「好奇心」をぐんぐん伸ばす AI×学び入門』（日経BP）で、AIに慣れてしまうと「考えること」が負担になり、考えないことが習慣化していくリスクがあると警鐘を鳴らす。本書から一部抜粋・再編集して紹介する。考えなくなることが習