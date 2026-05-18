選手の成長か、チームの勝利か。143試合を戦うプロの捕手には重大な選択を迫られるときがある。西武の古賀悠斗捕手（26）は緊迫した場面でどのような選択をするのか。その胸中を明かした。4月28日の日本ハム戦。先発の渡辺は今季一番と言っていいほどの快投を演じていた。1―1の8回。先頭打者を三塁手・平沢の失策により出塁を許した。その後2死三塁となり、対するは相手打線で最も怖い3番・レイエス。次打者は途中出場の新人