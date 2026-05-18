千葉・市川市で、ニホンザル「パンチ君」がいる猿山に侵入した自称外国人の男2人が逮捕された。自称アメリカ国籍の男2人（24、27）は、17日午前11時ごろ、市川市動植物園のニホンザル「パンチ君」がいる猿山に侵入した威力業務妨害の疑いが持たれている。1人は「答えたくないし逮捕にも納得していない」と供述しているという。