現役の自衛官らが人手不足に悩む農家でボランティアをする「農業自衛隊」が、千葉県多古町を拠点に活動している。隊員らは平日に自衛隊や会社で働き、週末は農家の手伝いや米作りに励む。自衛官は定年が早く、再就職を必要とする人が多い。代表の松上信一郎さん（５０）は「就農を退官後の選択肢にしながら、農業の人手不足や食料自給率の低下を解消したい」と意気込む。（吉持稀紘）会社員の隊員も４月中旬、多古町の田んぼに