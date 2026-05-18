栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件で、警察は少年4人の指示役とみられる20代の夫婦を逮捕しました。【映像】連行される指示役とみられる容疑者強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、横浜市港北区の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）です。警察によりますと、少年らの供述などから夫婦の事件への関与が浮上し、海斗容疑者は羽田空港の国際線出発ロビーにいたところ、出国直前に確保しました。美結容疑者は神奈川