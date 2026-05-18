聴体験文化交流館の設立に携わった町教育委員会の竹内修さん＝北海道新冠町レコードを20世紀の文化遺産として後世に残そう―。「レ・コード館」の愛称で知られる北海道の「新冠町聴体験文化交流館」は、収集したアナログレコードを保存する全国でも珍しい町立施設だ。来年で開館30周年を迎え、所蔵はなんと100万枚以上。設立に携わった町教育委員会の竹内修さん（56）は「デジタルが当たり前の時代だからこそ、独特の音質やレト