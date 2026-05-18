Image: khunkornStudio / Shutterstock 温暖化関連の数値を低く見積もるのは、もはや仕様です。Climate TRACE（クライメート・トレース）というデータベースが公開されたのは2020年のこと。アメリカのニュース雑誌Timeは、Climate TRACEをその年の｢ベストな発明100選｣のひとつに選出しました。主要大学や非営利環境団体、さらにはアル・ゴア元副大統領の後ろ盾を受けたこの独立組織は、AIを